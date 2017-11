Laura à Alain : "Je suis amoureuse de toi !"

Toute la semaine, Alain est investi d'une mission : faire croire à la Maison qu'il est prêt à se fiancer avec Laura. Résultat : le jeune homme n'a que le mot "mariage" à la bouche. Et contre toute attente, il semble se prendre au jeu et ce qui ne devait être qu'une mission semble se transformer en véritable intention. Nostalgiques, ils se souviennent de leurs débuts hasardeux dans l'aventure, à l'époque où ils étaient de simples connaissances. Ils fendent chaque jour un peu plus l'armure et c'est très touchant à voir.