Alain et Laura : Premier dîner romantique hors de la Maison !

Lors du prime time de jeudi, Alain et Laura décrochaient un privilège exceptionnel : celui de quitter les murs de la Maison des Secrets le temps d'une soirée magique. Une soirée placée sous le signe de l'amour et du romantisme au cours de laquelle Alain envisage même de demander sa belle en mariage. Il est grand temps pour ces quatre privilégiés d'enfiler leur tenue de soirée et de quitter le Campus des Secrets, direction un restaurant chic de la Capitale. Pour cet événement, ils convient leurs amis Barbara et Benoît à se joindre à eux.