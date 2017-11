Alain et Laura : Et si le public les séparait ?

Ce jeudi soir, les téléspectateurs désigneront les trois candidats qu'ils souhaitent voir aller en finale de Secret Story 11 aux côtés de Noré. Alain et Laura, à la veille de cette ultime élimination du jeu, sont gagnés par le doute. D'autant que le public n'a pas hésité à séparer deux couples : Benoît et Charlène, mais aussi Kamila et Noré. Et si Alain et Laura voyaient finalement partir en fumée leur rêve d'aller en finale de Secret Story 11 ensemble ?