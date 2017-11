Alain et Laura : Au resto en amoureux... et en route pour le mariage !

Lors du prime time de jeudi, La Voix prolongeait la mission mariage confiée à Alain et Laura. Les Habitants doivent être convaincus qu'ils sont prêts à sauter le pas le plus vite possible... Et même dès leur sortie de l'aventure. Pour ce faire, Alain doit envoyer du lourd et faire sa demande en mariage à l'occasion d'un dîner romantique offert par Barbara. Comment les Habitants vont-ils réagir en découvrant la demande en bonne et due forme d'Alain ? - Extrait de la Quotidienne de Secret Story 11, diffusée le lundi 20 novembre 2017 à 18h20 sur NT1.