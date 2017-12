En onze ans de Secret Story, on en aura vu des baisers passionnés et goulus. Mais des comme ça, rarement ! Quelques heures après le retour d'Alain dans la Maison des Secrets, il retrouve sa belle Laura sur le dancefloor le temps d'un slow... mais aussi d'une soupe de langues d'anthologie. Plus aucun doute : ces deux-là se sont manqué depuis leur séparation, trois jours auparavant. Que c'est beau l'amour !