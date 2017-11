Alain et Laura : Les vertiges de l'amour

S'il y a une Habitante qui a une carapace robuste, c'est bien Laura ! Et pourtant, Alain a réussi à conquérir le coeur de notre belle brune. Alors, quand un clash retentissant avec Marie a conduit à l'exclusion de sa dulcinée, Alain s'est transformé. Il n'est désormais plus que l'ombre de lui-même et a même envisagé de quitter l'aventure. Retour sur une semaine de montagnes russes émotionnelles. - Extrait du prime time de Secret Story 11, diffusé le jeudi 9 novembre 2017 à 21h00 sur NT1.