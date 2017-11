Alain ouvre son coeur : "Avec Laura, j'envisage un futur !"

Suite et fin de cette Soirée Confidences riche en émotions diverses et variées... Après s'être accroché avec Jordan et Noré, il est temps pour Alain d'ouvrir son coeur. Interrogé par un téléspectateur sur sa relation avec Laura et la possible perspective de vivre ensemble à leur sortie du jeu, Alain remet les choses dans leur contexte : il faut prendre son temps, mais l'idée n'est pas totalement exclue. Il insiste alors sur le fait qu'entre Laura et lui, c'est du sérieux ! La belle brune, qui assiste à la scène depuis la Tour de Contrôle, fond pour son homme !