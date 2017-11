Alain, en pleurs après le départ de Laura : "On vient de m'arracher le coeur"

Persuadé que Laura a été exclue de la Maison des Secrets, Alain est inconsolable. Le candidat s'est tout de même rendu dans le Confessionnal pendant Le Débrief pour répondre aux questions de Christophe Beaugrand. En larmes et en colère, Alain n'a pu cacher qu'il en voulait beaucoup à Marie, qu'il considère comme responsable de l'exclusion de sa petite amie. Le bel hidalgo ne se doute pas un instant que tout cela n'est qu'une grande supercherie de la Voix et que Laura n'a donc pas vraiment quitté Secret Story 11. Au contraire, il pense avoir perdu sa petite amie et en a le coeur brisé.