Alain : "Je veux me battre pour Laura, ma chérie que j'aime..."

Depuis le départ précipité de Laura pour comportement violent (ils ignorent qu'elle est en réalité cachée en pièce secrète), Alain multiplie les déclarations d'amour à son égard. Des messages envoyés comme des bouteilles à la mer à celle qui a su conquérir son coeur. Cette Soirée des nominés, qui touche à sa fin, ne fait pas exception. "Je suis en train de traverser une période assez difficile. J'aimerais continuer pour Laura, ma chérie que j'aime, et les personnes qui me soutiennent", affirme-t-il, à la fois très touché et plein de détermination.