Amour Secret du 1er novembre 2017

Comme chaque semaine en fin de prime time, il est temps de retrouver le moment que vous attendez tous : Amour Secret, la fausse sitcom culte mettant en scène les Habitants de Secret Story. Et nous sommes plus qu'enthousiastes à l'idée de découvrir les histoires de coeur doublées en toute mauvaise foi, qui ponctuent le quotidien des Habitants. Cette semaine encore, les aventures de Benoît, Jordan, Alain, Benjamin, Noré, Laura, Barbara, Charlène, Shirley et Kamila vont assurément vous faire hurler de rire ! - Extrait du prime time de Secret Story 11, diffusé le mercredi 1er novembre à 21h00 sur NT1.