Son année, sa carrière, ses projets… Julien vous dit TOUT !

Ce n'est plus un secret, Julien est de retour sur vos petits écrans ; il fait partie de la Secret Team ! Ces fameux écrans, il ne les a finalement jamais quittés, puisque depuis sa victoire, Julien s'est transformé en un véritable intervieweur de stars, cela fait quelques mois déjà qu'il orchestre des Facebook Live plus rythmés que jamais. Le gagnant de Secret Story 10 a en effet multiplié les rencontres. Il en est d'ailleurs très fier. Il vous en dit plus, regardez !