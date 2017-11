Après l'exclusion de Laura, Alain songe à quitter le jeu !

Tout abandonner ? Et si c'était ça la solution pour retrouver Laura ? Alain vit particulièrement mal la séparation d'avec sa belle, depuis que cette dernière a été faussement exclue du jeu pour cause de comportement violent. Il ignore toujours qu'en réalité, Laura était chargée d'une mission et que La Voix se joue des Habitants depuis le début de la semaine. Ce soir, sur le prime time, il pourra sécher ses larmes et retrouver celle qu'il aime tant. En attendant, il peut compter sur Barbara pour lui remonter le moral.