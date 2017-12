Après avoir vidé les cagnottes des autres habitants, Charlène se fait lyncher !

Hier soir, lors du prime time, Charlène a été la plus prompt à appuyer sur le buzzer. La Voix lui a offert la possibilité de redistribuer les cagnottes à sa guise. La jeune femme a ainsi rempli confortablement sa cagnotte et vidé celles des autres Habitants. Evidemment son retour dans la maison fut glacial. Barbara, Laura et Alain lui reprochent de les avoir pillés sans aucun mérite ni aucune gêne. Barbara lui rappelle qu'elle n'a réussi aucune grosse mission depuis le début de l'aventure… Ambiance !