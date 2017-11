Attaquée par Marjana et Naoel, Laura s'isole avec Alain

Alors que le repas n'a commencé que depuis quelques minutes, les deux sœurs critiquent ouvertement Laura, la qualifiant d'arrogante. Le ton est vite monté entre les deux Marseillaises et Laura sous les yeux hallucinés des autres habitants et en premier lieu Noré et Kamila. Pour ne pas que la situation s'envenime davantage, Laura préfère quitter la table et s'isoler avec Alain dans la chambre du haut. Gêné par la situation, Noré lui demande de les rejoindre pour finir le repas tous ensemble.