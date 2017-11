Après un Sexy Ménage endiablé, Barbara et Alain ont remporté un indice capital sur le secret de Benoît. Grâce aux indices glanés lors des jours précédents, Barbara fait subitement le lien entre les deux étudiants : « Ils sont en couple ». Après deux mois de jeu, le second secret est sur le point d'être découvert. Mais la jeune femme doit encore confirmer son buzz après la confrontation. Reste à Charlène et Benoît d'être très convaincants.