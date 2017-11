Il reste une semaine aux habitants pour trouver les derniers secrets encore en lices, soit le secret de Barbara et les deux moitiés de secret de Laura et Alain. Passé cette semaine, les secrets ne peuvent plus être découverts, les buzz étant interdits. Barbara s'est donnée un double défi : sauvegarder son secret et découvrir la moitié du secret d'Alain ou Laura. Elle cuisine le jeune homme dans la bibliothèque dans l'espoir de briser sa carapace.