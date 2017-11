Barbara et Alain, meurtris mais unis dans l'adversité

Alors que La Voix vient d'annoncer la sanction retenue contre Laura - une exclusion du jeu suite à son geste violent contre Marie - les membres de la chambre du bas jubilent... Ils doivent le clan adverse affaibili d'un de ses membres les plus emblématiques. Barbara et Alain ont respectivement perdu leur meilleure amie et petite amie. Ils sont inconsolables. Heureusement, ils peuvent compter sur le soutien l'un de l'autre face à cette épreuve. - Extrait de la Quotidienne de Secret Story, diffusée le mercredi 8 novembre 2017 à 18h20 sur NT1.