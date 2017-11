Quand Barbara apprend qu'il ne faut jamais provoquer Vivian

Le finaliste de la saison 8 est de retour dans la Maison des Secrets et il n'a pas changé. Vivian est bien resté le même : impétueux, spontané, joueur et drôle. Barbara apprend à ses dépends qu'il ne faut jamais provoquer Vivian. La jeune femme confesse à Alain qu'elle a mis de l'huile d'olive sur la brosse à dents de Vivian avec la complicité de Laura et Sarah. L'ex candidat va très vite se venger bien au-delà de la jolie petite farce de Barbara.