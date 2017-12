Barbara et Benjamin - Statut de la relation : It's complicated...

Isolés en Love Room, après avoir dansé et échangé leur premier baiser depuis plus d'un mois, Barbara et Benjamin font le point sur leur relation. S'ils admettent volontiers que passer ces moments ensemble est synonyme de plaisir, ils ne se sentent pas prêts pour le moment à mettre une étiquette sur leur relation. Amis ? Amoureux ? Tout reste à définir, même s'ils multiplient les bisous en cette dernière soirée. Ils préfèrent cependant se laisser le temps et se voir hors des caméras pour statuer sur leur avenir...