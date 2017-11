Barbara, Benoit ou Charlène ? Votez pour sauver votre candidat préféré

Ce soir à 21h sur NT1, La Voix prépare le "faux" mariage de Laura et Alain et une multitudes de surprises aux Habitants du Campus des Secrets. Mais cette semaine, Barbara, Benoit et Charlène sont nominés suite aux choix des maitres des nominations Noré et Laura. Alors votez et soutenez votre candidat préféré : envoyez 1 pour Barbara, 2 pour Benoit ou 3 pour Charlène par SMS au 72500 (0,99 € + PRIX SMS) ou sur MYTF1.fr (0,99€ / vote prélevé sur votre facture mobile ou internet sous réserve d’accessibilité du service chez votre opérateur). Qui de Benoit, Charlène ou Barbara quittera l'aventure ce soir ? Réponse dans le Prime ce soir à 21h sur NT1 présenté par Christophe Beaugrand.