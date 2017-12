Barbara, complice de La Voix, met Charlène au pied du mur !

Pour être certain d'arriver en finale et ne pas être éliminé par Charlène, chacun va devoir se battre. Objectif : résoudre l'énigme de La Voix. Les Habitants ignorent qu'en réalité, Barbara dispose, par avance, de la réponse via les petites mains de La Voix et que cette énigme n'est qu'une immense supercherie destinée à pousser Charlène à se sacrifier ou à éliminer Noré... - Extrait de la Quotidienne de Secret Story 11, diffusée le mardi 5 décembre 2017 à 18h20 sur NT1.