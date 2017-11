Barbara, démasquée à quelques heures de la validation des cagnottes !

Alors que les indices se font de plus en plus nombreux sur le secret de Barbara, Alain a hérité d'un nouvel indice en triomphant lors du Sexy Ménage. Et pour Barbara le danger pourrait bien venir de son propre clan. En effet, mercredi soir, Alain a déclenché l'alarme des secrets, pensant avoir découvert le secret de Barbara. "Barbara est liée à Bryan. Je pense qu'elle était en charge de protéger son secret". Si Barbara est bien lié à Bryan, l'intitulé n'est pas conforme puisqu'elle a, en réalité, scellé son destin à celui de Bryan. C'est donc un demi-secret pour Alain qui s'empare de la moitié de la cagnotte de Barbara. - Extrait de la Quotidienne de Secret Story 11, diffusée le jeudi 30 novembre 2017 à 18h20 sur NT1.