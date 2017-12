A l'occasion de la Ste Barbara, La Voix a réservé une belle surprise à la finaliste de Secret Story 11... En souvenir du bon vieux temps où Tanya martyrisait notre pauvre Barbara avec la fameuse clochette, cette dernière va pouvoir s'en emparer et la faire retentir lorsqu'elle voudra que ses camarades lui rende un service ou une faveur. Ce privilège durera pendant 30 minutes et pas une de plus, alors mieux vaut le savourer !