Le grand départ approche... Et c'est la tête pleine de souvenirs incroyables que les Habitants s'apprêtent à faire leurs adieux à la Maison. Pour se remémorer les moments les plus émouvants de leur aventure, La Voix a réuni toutes les images les plus touchantes des finalistes dans une vidéo. - Extrait de la Quotidienne de Secret Story 11, diffusée le jeudi 7 décembre 2017 à 18h20 sur NT1.