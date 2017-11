Barbara : Excitation maximale, son meilleur ami Alexis débarque !

La Voix connaît bien Babou... Et elle savait qu'elle ne pouvait lui faire plus plaisir qu'en conviant dans la Maison des Secrets son meilleur ami Alexis, qui était déjà venu lui rendre une petite visite dans le sas il y a quelques semaines. La nouvelle est accueillie avec le plus grand enthousiasme par Barbara qui prend plaisir à lui faire visiter les lieux avant de partager un dîner en sa compagnie et en présence des autres Habitants.