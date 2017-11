Barbara hérite de la nomination de Charlène !

Lundi soir, les Habitants ont participé à une épreuve collective. Le principe est simple : mettre sens dessus dessous la chambre du clan adverse. Retourner les lits, envoyer valser les vêtements ou encore renverser les trousses de maquillage. A l'issue de cette épreuve, l'équipe qui aura été la plus longue à tout ranger verra l'un de ses membres nominé. Celle qui l'emporte verra, quant à elle, la nomination d'un membre de son équipe annulée. La chambre du haut échoue et, par conséquent, la chambre du bas qui décide de nominer Barbara, et délivre ainsi Charlène de sa nomination. - Extrait de la Quotidienne de Secret Story 11, diffusée le mardi 14 novembre à 18h20 sur NT1.