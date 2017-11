Barbara, hystérique et terrorisée, face au puits de l'horreur !

Barbara est la première Habitante à être appelée au puits de l'horreur, ce soir. Elle fait face à trois jarres contenant diverses substances. Des vers, des têtes de poissons ou encore une mixture faite de flageolets et de liquide vaisselle... Il n'en faut pas plus pour rendre Barbara hystérique. Et pour cause, pour éviter que trois indices ne soient divulgués sur son secret, elle doit y plonger sa main pour collecter des billes... - Extrait du prime time de Secret Story 11, diffusé le mercredi 1er novembre à 21h00 sur NT1.