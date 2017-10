Barbara : Jordan devient sa cible numéro un...

Cette semaine, Barbara a pour mission de se faire buzzer sur le faux secret "Shirley est mon ex". Elle ne va pas se priver de faire tomber dans le panneau son ex-meilleur ami, Jordan. Elle amène le sujet de manière subtile et lui fait comprendre qu'elle a, peut-être, par le passé, vécu une relation avec une autre fille. Et qu'elle reprense beaucoup à son ex. Elle sème les graines d'un piège qui va se refermer sur Jordan... Très fière de son coup, elle part ensuite débriefer avec Shirley.