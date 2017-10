Barbara - Laura : Duel d'enquêtrices !

Barbara, alias Columba est enfin de retour ! Après avoir définitivement tourné la page Benjamin, la jolie Parisienne se concentre sur l'essentiel, les enquêtes et les secrets. Barbara est de retour dans le game et elle a décidé de frapper fort : découvrir un secret cette semaine. La jolie Parisienne a ciblé particulièrement deux habitants : Laura et Benoît. L'énorme cagnotte de Laura attise les convoitises. Vu les indices, tout le monde imagine Laura en lien avec un autre habitant de la maison. Mais qui ?