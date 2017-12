Elles l'ont fait ! Les deux copines de la chambre du haut, les deux alliées des Tigers, les deux meilleures ennemies devenues amies ont réussi à se hisser en finale ensemble main dans la main. Barbara et Laura se remémorent leurs parcours, leurs colères, leurs coups de gueules et de coeurs avec beaucoup de fierté mais aussi de la nostalgie en se disant que l'aventure prend fin et qu'il va falloir bientôt quitter définitivement la Maison des Secrets.