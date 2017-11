Barbara ne décolère pas : Clash avec Benoît !

Quelques minutes plus tôt, La Voix conviait les Habitants à un jeu de calcul mental, finalement remporté par les Eagles. Ils ont décroché un indice sur l'Habitant de leur choix dans le clan adverse. Alors que Laura s'est privée de l'appel d'un proche afin de préserver un indice sur son secret personnel, les Eagles, sans pitié, ont malgré tout obtenu un indice à son sujet. Après s'en être prise aux Eagles, Barbara revient à la charge et cette fois, c'est Benoît qu'elle a dans le collimateur. Alors qu'elle recadre fermement Noré et Kamila qu'elle surprend en train de parler dans son dos, elle n'apprécie pas que Benoît vienne s'en mêler. Et le ton monte !