Barbara, Noré, Laura et Charlène : Arrivée triomphale sur le plateau !

Depuis 14 semaines, Noré, Barbara, Laura et Charlène, finalistes de Secret Story 11, sont passés par toutes les émotions. Et ce soir ne va pas déroger à la règle... Après avoir fait leurs adieux à la Maison qui fut le théâtre de leurs aventures pendant ces trois mois, ils rejoignent Christophe Beaugrand sur le plateau du prime time et s'apprêtent à découvrir l'identité du grand vainqueur ! - Extrait de la finale de Secret Story 11, diffusée le jeudi 7 décembre 2017 à 21h00 sur NT1.