Barbara : "On peut me pécho... Je suis célibataire !"

Barbara n'est jamais la dernière pour la déconne ! Interrogée par un internaute qui souhaitait savoir si elle était toujours célibataire, depuis sa récente rupture avec Benjamin, Barbara s'amuse de la situation et confirme être un coeur à prendre. "Je ne me considérais pas vraiment en couple avec Benjamin. Je me suis mis un peu de côté et lui aussi, ces derniers temps. Donc oui, je suis célibataire. On peut me pécho !", lance Barbara avec son petit sourire charmeur.