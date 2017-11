Barbara pousse Shirley dans ses retranchements !

On n'arrête plus Barbara, l'enquêtrice hors pair à qui l'on doit la révélation du secret de Charlène et Benoît, le week-end dernier. Elle accumule les indices sur le secret de Shirley... Si bien qu'elle se rapproche dangereusement du but ! Alors qu'elle discute avec Shirley, Barbara tente de tester ses réactions lorsqu'elle évoque le sujet de la fête foraine. Shirley aime-t-elle les manèges à sensations ? A-t-elle déjà échappé à la mort dans un accident de manège ? Barbara détient, sans le savoir, le secret de Shirley... Mais osera-t-elle buzzer ?