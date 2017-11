La chasse aux secrets bat son plein dans la Maison des Secrets. Les indices pleuvent, et les Habitants se rapprochent de plus en plus de la vérité ! A l'image de Barbara qui a déclenché l'alarme des secrets pour tenter de révéler le secret de son amie Laura : - Extrait de la Quotidienne de Secret Story 11, diffusée le lundi 13 novembre 2017 à 18h20 sur NT1.