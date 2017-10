Mission accomplie pour Barbara ! Jordan a buzzé que Shirley est son ex, conformément à la mission que lui avait conifée La Voix. Le jeune Nordiste est désormais persuadé que Shirley et Barbara sont ex. Et alors qu'il connaît un moment de doute, conscient que Barbara est une grande joueuse, elle s'empresse de le rassurer de sa sincérité. Sa préoccupation première : que Jordan valide son buzz !