Barbara serait-elle jalouse de Charlène ?

Barbara fait une étonnante révélation à Laura dans la salle de bain : elle a remarqué que Charlène était de plus en plus proche de Benjamin. Elle l'accuse même de se conduire bizarrement avec lui. Et si Barbara était tout simplement jalouse ? En couple avec Benoît, Charlène semble loin de s'intéresser au mec de Barbara. A moins que ce soit une nouvelle stratégie de Charlène pour éloigner les autres de son secret… ou une nouvelle mission de La Voix… ou que Barbara se fait des films par pure jalousie.