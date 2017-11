Barbara twerke, Laura se déhanche… La battle de danse part en live !

Les tensions en cowboys et indiens ne sont pas sans rappeler celles qui règnent au sein de la Maison des Secrets entre Tigers et Eagles. La Voix propose alors aux Habitants de régler ces différends autour d'un concours... de danse sensuelle ! En jeu : 5 000€ à se partager pour le clan gagnant, directement prélevé sur les cagnottes des membres du clan adverse. De quoi assister à des séquences saugrenues comme ce moment où Noré, muni d'un lasso, fouette les fesses d'Alain... On se souviendra également du twerk sensuel de Barbara !