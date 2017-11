Barbara va-t-elle décrocher le jackpot ?

Les internautes ont voté : Barbara a été élue meilleure enquêtrice de la semaine. Un statut bien mérité. Pour la féliciter, La Voix lui offre un buzz gratuit. Barbara déclenche donc l'alarme des secrets et propose : "Je pense que ton meilleur ami était dans l'aventure et qu'il s'agit de Makao"... On était si près du but ! Et pourtant, le secret de Laura demeure intact ! - Extrait du prime time de Secret Story 11, diffusée le jeudi 16 novembre 2017 à 21h00 sur NT1.