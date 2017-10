Barbara veut se jouer de Jordan

Hier soir, la Voix a confié une mission exceptionnelle à Shirley et Barbara : elle doivent se faire passer pour des ex. Une mission périlleuse mais terriblement excitante. Les deux étudiantes se retrouvent dans la bibliothèque pour élaborer une stratégie. Après avoir fait le tour des Habitants, elles décident de cibler Jordan. C'est l'étudiant idéal pour leur faire croire qu'elles sont des ex. Barbara veut profiter de son léger rapprochement avec le jeune homme pour se jouer de lui. Elle ont une semaine pour faire buzzer un autre habitant.