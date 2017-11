Barbara, vexée d'avoir été piégée, se clashe avec Vivian !

C'était LA grosse mission de la semaine dernière : Alain et Laura devait faire croire qu'ils étaient prêts à sceller leur union sur le plateau du prime, une semaine plus tard. Une mission qui a connu son point d'orgue en direct ce jeudi, mais au moment de l'annonce de la supercherie, Barbara - qui croyait dur comme fer à cette union - déchante. La voilà vexée de constater que ses amis se sont joués d'elle. Et quand elle laisse entendre qu'elle se disait que tout cela pouvait être une mission, Vivian s'emporte lui ordonnant d'assumer qu'elle est tombée dans le panneau...