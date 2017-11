Tout va plus vite et plus fort dans Secret Story. Les sentiments sont décuplés, l'amour comme la haine sont démultipliés. Alors qu'ils sont en couple que depuis quelques jours, Alain rêve déjà de mariage avec sa belle Laura. A moins qu'Alain, en pleine mission mariage, avance ses premiers pions pour réussir sa mission en espérant que Barbara le raconte à Laura. Le plus drôle c'est que Laura a rêvé de… Vincent Elbaz.