Benjamin ne comprend pas la réaction de Barbara

Quelques jours seulement après s'être mis en couple, Benjamin et Barbara ont décidé d'un commun accord de faire un break. Une rupture plus douce et plus agréable pour tout le monde. Après s'être fait refouler par Barbara dans la Love Room, le jeune homme fait le point avec son pote Benoît, vite rejoint par Charlène. Certes, il pense encore à son ex mais la réaction de Barbara est disproportionnée selon lui. Elle ne le calcule même plus depuis leur rupture. Il décide de lui un peu de temps pour digérer de son côté.