Benoît et Charlène : Des excuses pour sauver les meubles ?

Benoît et Charlène ont-ils conscience que sans Kamila et Noré, ils seront moins forts ? Depuis le prime time de mercredi, et la diffusion d'images dans lesquels ils parlent dans le dos les uns des autres, l'alliance de la chambre du bas semble pour le moins compromise, sinon rompue. Benoît encourage alors sa compagne à aller présenter ses excuses à Noré et Kamila, en vue d'un rapprochement et d'une reformation de leur pacte de solidarité. Charlène rechigne d'abord, avant de s'exécuter finalement.