Benoît – Charlène : Le ton monte avec Vivian

Depuis son arrivée dans la Maison des Secrets, Vivian est très critique sur le jeu et la personnalité du couple que forme Charlène et Benoît. Le finaliste de la saison 8 de Secret Story leur reproche de suivre sagement Noré et Kamila depuis le début de l'aventure. Des accusations qui commencent à sérieusement agacer Benoit. Il s'en explique avec Vivian et Sarah dans la chambre du bas. Selon lui toutes les décisions du groupe sont collégiales et Noré n'est le chef des Eagles.