Benoît et Charlène, prêts à faire bande à part ?

La chambre du bas est plus fragile que jamais, à l'approche des prochaines nominations, qui auront lieu en direct jeudi soir, lors du grand prime time hebdomadaire. Benoît et Charlène excluant complètement de voter contre Shirley, ils sont ni plus ni moins congédiés de l'alliance qu'ils avaient passée avec Noré, Jordan et Kamila. Exaspérés par les stratégies et le leadership de Noré, Benoît et Charlène semblent bien décidés à faire bande à part. Ce choix stratégique sera-t-il gagnant ?