Benoît et Charlène : Rien ne va plus !

Le jeu du "Cap ou pas cap ?" a laissé des traces... Benoît n'approuve pas la façon dont Charlène a géré son challenge lancé par les anciens, et réciproquement. Si Charlène reproche à Benoît d'avoir été très maladroit sur le physique de Laura et d'avoir un comportement étrange depuis son entrée dans la Maison des Secrets, le jeune homme a également quelques remarques à faire à sa douce. Il ne comprend pas pourquoi elle ne s'est pas exécutée et n'a pas embrassé tous les hommes comme il le lui était demandé !