Benoît clashe Laura sur son physique... C'est la guerre !

Suite et fin du "Cap ou pas cap ?" proposé par les anciens, Sarah et Vivian. C'est au tour de Benoôt de prendre place. On lui demande de dire à Laura tout l'inverse de ce qu'il pense d'elle. Benoît se met alors à critiquer sa voix douce, son tempérament mais aussi... ses lèvres ! Et s'il y a bien une chose que Laura n'apprécie pas, c'est que l'on vienne critiquer son physique. La Miss n'encaisse pas et lui réplique qu'il a un corps de lâche. Benoît, quant à lui, fait mine de ne pas avoir compris les règles énoncées et de ne pas avoir eu l'intention de s'en prendre au physique de Laura. Trop tard, le mal est fait.