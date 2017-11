Benoît épilé, Laura câlinée par Kamila... Cap ou pas cap ?

Toute la semaine, Sarah et Vivian testent les Habitants de cette saison pour savoir lesquels d'entre eux méritent d'être maîtres des nominations. Ce lundi, La Voix fait appel à leur imagination pour créer un "cap ou pas cap ?" totalement dingue ! Tous les Habitants vont se démener pour se distinguer et rester en course. Après l'élimination de Barbara et Kamila hier, deux nouveaux Habitants ont été éliminés de la compétition ce lundi. De qui s'agit-il ?