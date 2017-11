Benoît, nominé : Bientôt séparé de Charlène ?

A l'issue du jeu d'hier après-midi, c'est Benoît qui a été tiré au sort par la main innocente et qui est donc le quatrième nominé de la semaine. Pour Charlène, cette nouvelle est l'objet de contrariétés. Elle craint de voir son homme quitter l'aventure ce soir. Face à cette éventualité et à quelques heures du coup d'envoi du prime time, les amoureux se font leurs adieux et Benoît adresse quelques ultimes recommandations à sa chérie, en cas d'élimination.